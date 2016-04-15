Ярославль, 15 апреля, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Комитет по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Ярославской областной думы на заседании 15 апреля проголосовал за поправку, предусматривающую возврат прямых выборов мэра Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поправка к проекту закона, меняющего способ избрания ряда глав муниципальных образований региона, была предложена депутатом Сергеем Балабаевым и поддержана председателем комитета Андреем Крутиковым.

Заседание комитета по законодательству Яроблдумы

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Крутиков заявил, что возврат к прямым выборам нужен, чтобы сместить нынешнее руководство города в лице и.о. мэра Алексея Малютина и заммэра по экономике Игоря Блохина. Крутиков выступил с эмоциональной речью, указывающей на конкретные промахи действующего руководства мэрии Ярославля.

На заседании комитета рассматривался аналогичный законопроект, внесенный депутатами Балабаевым и Цепендой, однако они пообещали отозвать его, т.к. он дублирует поправку.

4 члена комитета проголосовали за принятие поправки, 4 воздержались, однако с учетом мнения председателя комитета, поправка была одобрена. По мнению члена комитета единоросса Павла Исаева, облдума вряд ли поддержит возврат прямых выборов.

«Мнение комитета разделилось напополам, так же, вероятно, разделится и дума. Вопрос дискуссионный и вряд ли он будет поддержан. Скорее это некий шаг, чтобы обратить внимание губернатора на город и побудить его взять управление в Ярославле в свои руки. У Андрея Крутикова есть мнение, что на этом посту должен быть другой человек, а не Алексей Малютин. Между тем сейчас логично было бы дождаться приговора Евгению Урлашову, после которого (если он будет обвинительным) вступит в силу новый порядок избрания руководства города. Это более гибкий механизм, который позволяет исправлять допущенные кадровые ошибки», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Павел Исаев.

Отметим, что голосование за поправку, предусматривающую возврат прямых выборов мэра Ярославля, носило предварительный характер. Формально поправка должна рассматриваться комитетом только после того, как закон будет принят в первом чтении областной думой.

«Мы обозначили свою позицию по этому вопросу, а решение будет принято только после первого чтения законопроекта», — сказал председатель комитета Андрей Крутиков.

Накануне заседания комитета на сайте change.org был запущен сбор подписей за отставку Алексея Малютина и Игоря Блохина, за два дня было собрано почти тысяча подписей.