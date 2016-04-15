Москва, 15 апреля, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Розничная продажа сигарет в пачке, если количество сигарет в ней превышает более 20 штук, запрещается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, соответствующий закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении. Закон был инициирован группой депутатов от фракции «Единая Россия» во главе с первым зампредом комитета по охране здоровья Николаем Герасименко.

Пачка сигарет

Закон вводит запрет на розничную торговлю сигаретами, если их количество превышает 20 штук в единице потребительской упаковки (пачке). При этом розничная торговля сигаретами, содержащимися в количестве более чем 20 штук в пачке, которые произведены в РФ либо импортированы на ее территорию до вступления в силу закона, допускается до их полной реализации.

Сейчас в России действует запрет на розничную продажу сигарет, если их количество в пачке меньше 20 штук, что привело к выпуску производителями табака пачек по 25, 30 и более сигарет.

По мнению депутатов — авторов закона, сигареты в больших пачках представляются более привлекательными для потребителей, так как дают возможность сэкономить за счет большого объема покупки, при этом, согласно нормам законодательства, применение каких-либо скидок к табачной продукции запрещается. Кроме того, производство табачной продукции в больших пачках может привести к сокращению акцизных поступлений в федеральный бюджет.

Создание более объемных форматов потребительской упаковки провоцирует увеличение потребления, подрывая тем самым усилия по борьбе с курением табака и снижению ценовой доступности сигарет, что противоречит рекомендациям ВОЗ, полагают в комитете Госдумы по охране здоровья.