Ялта, Крым, 15 апреля, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Крым и Севастополь на 30% превысили лимиты, выделенные по Федеральной целевой программе (ФЦП). Обоим субъектам КФО предстоит в кратчайшее время откорректировать свои программы в пределах жестко отведенной ФЦП, чтобы получить субсидии на 2016 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» Андрей Никитченко.

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Дирекция была создана министерством экономического развития РФ для регулирования и эффективного расходования средств после того, как субъекты КФО показали низкое освоение средств ФЦП в 2015 году. Всего в Крыму освоили за прошлый год 4,5 миллиарда рублей — около 20% выделенных средств.

«Выяснилось, что в КФО значительное превышение лимитов — если собрать все пожелания Севастополя и РК до 2020 года, то суммы превышают на 30%», — сообщил Никитченко.

После того, как субъекты вернут свои пожелания в рамки жестко отведенной ФЦП, им будут доведены деньги в течение нескольких дней». Он добавил, что речь идет одном транше в сумме порядка 30 млрд рублей, на финансирование работ по объектам 2015−16 годов.

Дирекция предлагает три пути решения проблемы: либо субъекты сами принимают решения, от каких объектов стоит отказаться и вынести их в отдельную госпрограмму с обоснованием, либо нужно «лучше посчитать сметы, так как есть основания полагать, что некоторые были просчитаны с превышением». Третий путь — привлечь частный капитал и рассмотреть форму государственно-частного партнерства.

«Они вынуждены выбрать один из путей, и очень быстро — иначе они не получат деньги в 2016 году. Руководители регионов прекрасно понимают, что такая ситуация не допустима», — сказал глава дирекции.

Добавим, что предельные объемы финансирования в соответствии с ФЦП до 2020 года — 707,533 млрд рублей, в том числе 28,389 млрд рублей за счет внебюджетных источников. Всего предусмотрена реализация более 650 проектов.

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