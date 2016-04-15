Владивосток, 15 апреля, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В Приморье прокуратура предложила губернатору региона Владимиру Миклушевскому оказать бюджетным учреждениям города Спасск-Дальний финансовую помощь, так как сегодня из муниципальной казны до сих пор не выделено финансирование по линии заработной платы сотрудникам школ, детских садов и нескольких учреждений дополнительного образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила представитель ведомства Елена Телегина.

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Отметим, по словам председателя Приморской краевой организации Общероссийского профсоюза образования Ирины Мариш, люди направляли обращения о задержках зарплаты в различные инстанции, в том числе в региональную администрацию и уполномоченному по правам человека, однако в проблему включился только лишь аппарат полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Ведомство направило в прокуратуру Приморья обращение работников образования Спасска-Дальнего.

На указанной территории персонал детских садов и школ получил аванс только за первую половину марта, но и тот с задержкой. Зарплату не получили работники «Атланта», «Детского оздоровительно-образовательного спортивного центра», «Центра финансового хозяйственного и методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений ГО Спасск-Дальний». В общей сложности речь идёт о блокировке счетов сразу 7 школ, 10 детсадов и 2 учреждений дополнительного образования.

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Сумма задолженности по зарплате к 1 апреля составляла свыше 4 миллионов рублей. Пенсионному фонду, Фонду обязательного медицинского и социального страхования, а также по уплате подоходного налога учреждения образования Спасска-Дальнего задолжали более 46 миллионов рублей, за коммунальные услуги не оплачено ещё более 57 миллионов рублей.

Как уточнили в прокуратуре Приморского края, задолженность перед работниками бюджетной сферы возникла в связи с тем, что из муниципальной казны своевременно не были перечислены денежные средства. По факту нарушений и.о. главы городского округа Спасск-Дальний внесено представление.

«О складывающейся ситуации в сфере оплаты труда работников бюджетных учреждений в Спасске-Дальнем прокуратура края проинформировала губернатора Приморья. Ему предложено взять ситуацию на контроль, а также рассмотреть вопрос о возможности оказания муниципальным образованиям финансовой помощи», — обозначила Елена Телегина.