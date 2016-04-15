Москва, 15 апреля, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), направленные для финансирования инвестиционных проектов, осваиваются низкими темпами по отдельным проектам. По состоянию на 1 января 2016 года использовано 294,8 млрд рублей, или 63,6% перечисленных средств на реализацию проектов (463,2 млрд. рублей), сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

audit.gov.ru

В частности по проекту «Строительство «интеллектуальных сетей» — 0,36 млрд. рублей, или 33,3% средств, перечисленных на проект (1,08 млрд. рублей), «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» — 3,7 млрд рублей, или 7,4% средств, перечисленных на проект (50 млрд рублей).

По проекту «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)» ГК «Автодор» перечислено АО «Крокус Интернешнл» средств ФНБ в качестве аванса в сумме 12,6 млрд рублей, или 58,1% средств, направленных на проект (21,7 млрд рублей). При этом ГК «Автодор» в 2015 году работы по строительству пускового комплекса №1 ЦКАД не принимались и в счет аванса не засчитывались.

«Размещение средств Фонда национального благосостояния в активы, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, должно было стать стимулом экономического роста. К сожалению, по некоторым проектам наблюдаются признаки неэффективного использование государственных инвестиций», — отметила председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

Счетная палата РФ направит информационное письмо в правительство РФ с предложениями по повышению эффективности размещения средств ФНБ, усилению контроля за реализацией проектов и совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей вопросы инвестирования средств ФНБ в самоокупаемые инвестиционные проекты.