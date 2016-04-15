Москва, 15 апреля, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В связи с 30-летием чернобыльской трагедии Госдума обращается к ЕС и настаивает на мерах по защите населения государств Европы от угрозы техногенных катастроф на украинских АЭС, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля. «Приближается 30-летие Чернобыльской трагедии. И даже в Верховной раде обсуждают эту тему и дают негативную оценку работе украинского правительства в сфере ядерной безопасности», — отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Критический настрой небезоснователен, ситуация очень сложная, говорит депутат. «В данном случае мы столкнулись с тем, что попытки отсоединить Украину от России привели и к разрыву в области сотрудничества в атомной сфере. А здесь это просто смертельно. Все реакторы 15 блоков, которые там работают, выполнены по российским технологиям. Без согласований и консультаций их дальнейшая эксплуатация чревата новой катастрофой», — отметил он.

«АЭС были построены 30 лет назад, гарантийный срок этих реакторов как раз 30−35 лет. Вот уже 8 блоков из 15 выработали свой потенциал. А правительство Украины берет и на 10 лет своим решением продлевает срок службы этих блоков без согласования с «РОСАТОМом» и «МАГАТЭ». Это очень чревато и опасно», — предупредил Слуцкий.

«Создается также общеевропейский центр атомных отходов для зарабатывания денег, но там идет гражданская война и эти отходы могут попасть в руки террористов», — говорит депутат.

«Это проблема — либо Европа пусть вкладывает деньги и как-то этот вопрос решает, так как это касается их тоже. Если рванет какой-то блок, сомневаюсь, что ЕС направит своих волонтеров все это ликвидировать. Скорее всего, нам скажут: забирайте свою Украину обратно. Но если они взяли Украину в ассоциацию — пусть они несут за нее ответственность», — отметил Слуцкий.

Верховной раде Украины следует со всей серьезностью отнестись к ситуации, сложившейся в области ядерной безопасности, считают в Госдуме.

Со своей стороны, Госдума готова внести посильный вклад в содействие обеспечению безопасности на ядерных объектах Украины.

На Украине существует серьезная угроза ядерных аварий и крупномасштабного радиационного загрязнения не только республики, соседних государств, но и всей Европы, обеспокоена Госдума.

Российские парламентарии призывают действующие власти Украины соблюдать все международные обязательства в области ядерной безопасности.