Кемерово, 15 апреля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В Кемерово установлена личность подростка, который был замечен у Вечного огня с поднятой рукой — жест напоминал нацистское приветствие. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области.

Вечный огонь

Следственный комитет в ходе мониторинга СМИ обнаружил фотографию с изображением молодого человека на фоне Вечного огня. Парень держал руку так, как это делали немецкие нацисты, приветствуя друг друга. Фото было обнаружено накануне, 14 апреля.

Личность молодого человека удалось установить. Им показался 15-летний житель Кемерово.

«В настоящее время с подростком и его родителями работают следователи. Устанавливаются мотивы, побудившие мальчика к такому поведению», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что ситуация находится под пристальным вниманием руководства следственного управления СК России по Кемеровской области.