Якутск, 15 апреля, 2016, 12:28 — ИА Регнум.



100oboi.ru Черная и белая полоса

Говорить о том, что российская экономика уже нащупала дно кризиса, пока преждевременно: то, в какую сторону она переместится из серой полосы, будет зависеть от экономической политики правительства РФ. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» НИ ИРЭС СВФУ Юрий Данилов.

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Эксперт отметил, что с интересом посмотрел Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным и «что удивительно, несмотря на предшествовавший скепсис, ответы президента понравились».

Комментируя заявления главы государства об экономической ситуации в стране, Юрий Данилов обратил внимание на то, что по его мнению в кризисе находится не только российская, но и вся мировая экономика. «Говорить о том, что мы уже нащупали дно кризиса, мне кажется преждевременным. Действительно, в январе 2016 года цена на нефть достигла дна падения. Так в январе цена на нефть Brent составила $28,21 за баррель и потом постепенно пошла вверх. Сейчас она торгуется уже на уровне $44 за баррель (рост более чем на 50%). Цены и на другие сырьевые товары постепенно начинают расти. Золото с января до настоящего времен выросло в цене примерно на 20%. И это, вероятно, даёт повод для оптимизма руководству страны говорить о достижении дна», — полагает эксперт.

Нужно учесть, что экономика страны требует структурной перестройки, а для того чтобы преодолеть негативные последствия кризисных явлений потребуется принятие ряда принципиальных мер, отметил также Юрий Данилов. «В первую очередь для оживления экономики необходимо снижать ключевую ставку ЦБ РФ, до 4−6%, а следовательно банкам и ставки процентов по кредитам для компаний и предприятий, а также для предпринимателей. Во-вторых, чтобы повысить конкурентоспособность отечественных товаров считаю возможным постепенную девальвацию национальной валюты до 80−90 рублей за доллар. При этом рубль можно было бы деноминировать на 100. В-третьих, необходима кредитная амнистия граждан, что безусловно увеличит покупательскую способность и соответственно уровень жизни населения», — сказал кандидат экономических наук.

Мнение Владимира Путина, что экономика страны находится в серой полосе, эксперт считает близким к действительности. «А в какую сторону пойдём, зависит от экономической политики правительства России, которое будет сформировано после выборов в Государственную думу в сентябре этого года. Поэтому от участия населения в предстоящих выборах тоже в определённой степени зависит в каком направлении пойдёт экономика страны: к белой полосе, то есть экономика достигла дна, или к чёрной — в сторону дальнейшего падения», — подытожил Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, отвечая на вопрос в рамках прямой линии, Владимир Путин высказал мнение, что у российской экономики сейчас не черная, не белая, а серая полоса. По словам президента, ситуация в экономической сфере еще не исправилась, «но все-таки тренд — положительный». Глава государства напомнил, что в минувшем году спад ВВП составил 3,7%, в этом году, по его данным, спад сохранится, однако в 2017 ожидается рост.