«Игра престолов» выходит на последний круг
Вашингтон, 15 апреля, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Продюсеры телесериала «Игра престолов» заявили, что восьмой сезон станет последним, сообщает The Variety.
Цитата из к/ф «Игра престолов». реж Алан Тейлор. 2011-2016. США
Кит Харингтон в роли Джона Сноу
Популярный американский телесериал «Игра престолов» может завершиться восьмым сезоном, заявили продюсеры проекта Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс.
По их словам, сюжет сериала подошел к 13 последним эпизодам и может ими завершиться. Вместе с тем, Дэвид Бениофф добавил, что «ничто не высечено в камне».
Напомним, что в конце апреля текущего года на экраны выходит шестой сезон этого популярного сериала.