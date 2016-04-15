Вашингтон, 15 апреля, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Продюсеры телесериала «Игра престолов» заявили, что восьмой сезон станет последним, сообщает The Variety.

Цитата из к/ф «Игра престолов». реж Алан Тейлор. 2011-2016. США Кит Харингтон в роли Джона Сноу

Популярный американский телесериал «Игра престолов» может завершиться восьмым сезоном, заявили продюсеры проекта Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс.

По их словам, сюжет сериала подошел к 13 последним эпизодам и может ими завершиться. Вместе с тем, Дэвид Бениофф добавил, что «ничто не высечено в камне».

Напомним, что в конце апреля текущего года на экраны выходит шестой сезон этого популярного сериала.