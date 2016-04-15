Москва, 15 апреля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Если ЕС согласен на ассоциацию Украины, пусть несут ответственность и за ее ядерную безопасность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Атомные отходы

АЭС были построены 30 лет назад, гарантийный срок этих реакторов составляет как раз 30−35 лет, уже 8 блоков из 15 выработали свой потенциал, напомнил депутат. «А правительство Украины берет и на 10 лет своим решением продлевает срок службы этих блоков без согласования с «Росатомом» и МАГАТЭ. Это очень чревато и опасно», — предупредил Слуцкий. «По-хорошему, надо останавливать эти блоки, однако их остановка стоит 30% от стоимости каждого блока. 1,5 млрд надо на блок», — указал он.

Кроме того, на Украине создается также общеевропейский центр атомных отходов для зарабатывания денег, говорит депутат, «но там идет гражданская война, и эти отходы могут попасть в руки террористов».

«Это очень должно серьезно настроить «зеленых» и другие силы Европы, на предмет того, что же они получили, оторвав Украину от России. А они получают очень проблемную ситуацию», — говорит парламентарий.

«Это проблема — либо Европа пусть вкладывает деньги и как-то этот вопрос решает, так как это касается их тоже. Если рванет какой-то блок, сомневаюсь, что ЕС направит своих волонтеров все это ликвидировать. Скорее всего, нам скажут: забирайте свою Украину обратно. Но если они взяли Украину в ассоциацию — пусть они несут за нее ответственность», — отметил Слуцкий.

Россия готова предложить сотрудничество Украине, заявил глава комитета. «Изоляция — изоляцией, а вот рванет, что тогда будет?!» — подчеркнул он.

Госдума обсуждает проект заявления, где содержится призыв не допустить создания в центре Европы источника неконтролируемого распространения ядерных и радиоактивных материалов.