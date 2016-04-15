Вашингтон, 15 апреля, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри в интервью телеканалу CNN Espanol заявил, что эсминец ВМС США «Дональд Кук» в ответ на опасные маневры российских бомбардировщиков Су-24 мог открыть огонь на поражение, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

По его словам, такое поведение — безрассудное, опасное и провокационное. Самолеты могли быть сбиты эсминцем «в соответствии с правилами ведения боевых действий», пояснил дипломат.

Керри подчеркнул, что это серьезный случай и США «не позволят себя запугивать в море».

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в нейтральных водах Балтийского моря, куда «Дональд Кук» прибыл на натовские учения Atlantic Resolve («Атлантическая решимость»). Российские самолеты пролетели в непосредственной близости от эсминца, вызвав на его борту панику.