Санкт-Петербург, 15 апреля, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Петербургские пожарные сумели справиться с огнем, охватившим утром 15 апреля склад с лакокрасочными изделиями в Невском районе Петербурга. Сейчас спасатели берут пробы воздуха, чтобы установить возможное превышение опасных веществ в атмосфере.

78.mchs.gov.ru Пожар на складе в Невском районе Петербурга

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу, тревожный звонок о пожаре поступил на телефон «01» в 08:55. В одноэтажном кирпичном отдельно стоящем здании на Глухоозерском шоссе, дом 1А, горели два бокса на площади 50 кв. метров.

В 09:05 пожарные начали борьбу с огнем. В 09:14 ранг пожара был повышен до №1-Бис. Локализовать пожар удалось уже в 09:40, в связи с чем его ранг был понижен до № 1. В 10:24 пожар был полностью ликвидирован.

«Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в ГУ МЧС. На тушении огня работали 18 единиц техники и 71 человек личного состава МЧС и других оперативных служб.

Сейчас на месте ЧП работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, которая должна определить состояние атмосферного воздуха в районе пожара.