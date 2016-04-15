Москва, 15 апреля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Московский театр «Современник» отмечает 60-летие своего создания. Тогда он стал первым в СССР театром, созданным творческим коллективом единомышленников.

svet-teatr.ru Московский театр «Современник». Архивное фото

Среди основателей были молодые актёры — Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша. Упор они делали главным образом не на классический репертуар, а на новые, актуальные постановки. Их героями были обычные люди со своими вопросами и стремлениями. Этому принципу «Современник» старается следовать и сейчас, хотя за 60 лет в театре сложился свой, проверенный временем репертуар.

Самый первый спектакль «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова был поставлен основателем театра Олегом Ефремовым, единомышленниками которого стали молодые актеры Галина Волчек, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Олег Табаков и другие.

Сейчас в репертуаре «Современника» больше сотни спектаклей. Для театра писали свои пьесы Михаил Рощин, Людмила Петрушевская, Александр Галин, Владимир Гуркин, Николай Коляда. «Современник» всегда искал актуальность, как в новых сюжетах, так и в классике, сквозь которую смотрел на сегодняшнюю жизнь.

К юбилею театра поставлен спектакль «Скажите, люди, куда идет этот поезд…» по пьесе молодого драматурга из Екатеринбурга Анны Батуриной. Главные герои Мария Небылица и Матвей Кравчук встретились на войне, но постановка расскажет о том, как складывается их жизнь после её окончания.