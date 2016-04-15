Вильнюс, 15 апреля, 2016, 10:44 — ИА Регнум. «Литва не воспользовалась возможностью получить хотя бы евро из действующего в течение 8 месяцев Европейского фонда стратегических инвестиций (EFSI), который на различные проекты уже роздал 26% предусмотренных средств», — объявил депутат Европарламента от Литвы, либерал Антанас Гуога, сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 апреля, в бюро политика.

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«Спасательный круг для экономик государств ЕС находится на расстоянии вытянутой руки, а мы даже не удосуживаемся протянуть руку и взять его. То, что ни один литовский инфраструктурный или инновационный проект, ни одно предприятие не нашло пути, как получить средства EFSI — результат тихого сидения и ничегонеделания этого правительства, а в первую очередь Министерства экономики. Иногда ничегонеделание губительнее даже неумелой деятельности. Этот как раз этот случай», — сказал член ЕП Антанас Гуога.

За 8 месяцев деятельности EFSI уже инвестировал 11,2 млрд евро. Эти инвестиции дополнительно сгенерировали 70,8 млрд евро, отмечает европарламентарий. В общем это составляет 82 млрд евро или 26% всех средств, предусмотренных EFSI для инвестирования в экономику ЕС. EFSI уже финансировал 57 инфраструктурных и инновационных проектов за 7,8 млрд евро. Также уже договорился с 165 учреждениями, поддерживающими мелкий и средний бизнес, по поводу инвестиций в размере 3,4 млрд евро. Ожидается, что это затронет 136 тыс мелких и средних предприятий во всему ЕС.

«К сожалению, но не в Литве. 25 из 28 стран ЕС постарались получить хотя бы кусочек инвестиций EFSI. Литва пока что получила ноль евро. Мы очевидно видим, что мы теряем», — говорит Гуога. Ферма ветряных мельниц на побережье Северного моря в Бельгии, реновация отопительной системы 40 тыс. жилых домов во Франции, фармацевтические исследования в испанской компании. Занимающейся биотехнологиями, кредит в размере 200 млн голландским стартаперам, занимающимся различной деятельностью. Это только несколько примеров, как активные государства используют инвестиции EFSI, утверждает политик. План инвестиций не предусматривает никаких квот для государств или секторов деятельности. Чтобы было получено финансирование, просто нужно подать нужные заявки. Литва не подала ни одной. «Всей Европе инвестиции нужны, а Литве хорошо, как есть», — сказал европарламентарий.