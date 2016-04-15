Москва, 15 апреля, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Минздрав отреагировал на слова президента РФ, высказанные им во время прямой линии 14 апреля. В ведомстве подтвердили, что уровень цен на жизненно необходимые препараты амбулаторного сегмента увеличился на 8,8%. Рост цен на препараты, не входящие в этот перечень, возрос в среднем на 19,5%. Это подтверждает эффективность проводимых мер по сдерживанию роста цен на лекарственные препараты, подчеркнули в министерстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«В среднем по Российской Федерации за 2015 год уровень розничных цен на лекарственные препараты из Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) амбулаторного сегмента увеличился на 8,8%, в госпитальном сегменте уровень закупочных цен повысился на 8,9%», — говорится в сообщении ведомства.

При этом рост цен на лекарственные препараты, не входящие в ЖНВЛП, «составил по итогам 2015 года в среднем 19,5%, что в целом подтверждает эффективность действующей системы регулирования цен», указывает Минздрав.

В ведомстве также указали на динамику цен за первый квартал 2016 года. Так, за 3 месяца уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента «повысился в среднем по Российской Федерации на 0,3% (за 3 месяца 2015 года — на 6,6%)», утверждается в сообщении. При этом на ЖНВЛП стоимостью до 50 руб. рост цен составил 0,1%; от 50 до 500 руб. наблюдается снижение на 0,2%; а свыше 500 руб. — снижение на 0,3%, указывают в ведомстве.

«Динамика розничных цен на лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, в 2016 году составила 2,3% (за 3 месяца 2015 года 16,9%), в т.ч. на препараты стоимостью до 50 руб. на 12,7%; от 50 до 500 руб. на 1,5%; свыше 500 руб. на 1,4%», — отмечается в сообщении.

Комментируя вопрос ассортимента отечественных дешевых лекарственных препаратов, в Минздраве отметили, что на рынке действительно наблюдается определенное сокращение по торговым наименованиям (ТН) — на 2,5% в сравнении с январем 2015 года.

При этом «ассортимент отечественных ЖНВЛП стоимостью до 50 руб. в разрезе международных непатентованных наименований (МНН) остался по итогам 2015 года без изменений», — говорится в сообщении.

В свою очередь по импортным ЖНВЛП стоимостью до 50 руб. по итогам года отмечено снижение на 18% в разрезе МНН и на 18,9% — по ТН. При этом в Минздраве отметили, что в данном ценовом сегменте импортные ЖНВЛП имеют аналоги отечественного производства.

Если говорить о показателях в абсолютном выражении, то, по данным мониторинга Росздравнадзора, в ценовой категории до 50 руб. ассортимент ЖНВЛП был ежемесячно представлен в среднем 156 международными непатентованными наименованиями (МНН) наиболее востребованных препаратов отечественного производства и 101 МНН импортных лекарственных препаратов, отмечается в сообщении.

При этом в Минздраве указали, что имело место временное отсутствие ряда препаратов во втором полугодии 2015 года. Оно объясняется изменившимися экономическими условиями и связанными с этим производственными проблемами, в том числе сменой поставщиков. Тем не менее, участниками фармацевтического рынка не было отмечено отсутствие наименований, которое могло бы повлиять на качество лечебного процесса.

В министерстве обратили внимание и на вопросы, связанные с совместным пребыванием родителей с ребенком в больнице. «В соответствии с частью 3 статьи 51 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка», — указали в министерстве.

«При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста — при наличии медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается», — подчеркивается в сообщении.

В Минздраве также добавили, что министерством еще в 2014 году было направлено письмо в регионы с просьбой принять необходимые меры по организации посещений. «Вместе с тем, поскольку с реализацией данного права на практике все еще имеют место определенные трудности, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение подготовить свод наилучших практик по данному вопросу — методические рекомендации, которые могут быть использованы и медицинскими организациями, и пациентами», — добавили в ведомстве. Ожидается, что данные рекомендации будут подготовлены до 1 июня 2016 года.

Напомним, что 14 апреля в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство в ближайшее время решит вопрос поддержки фармацевтической отрасли — возможно, уже в ближайшие 1,5−2 месяца.

По словам президента, сдерживаемый государством рост цен сильно бьет по фармацевтам в силу того, что компоненты, которые входят во многие лекарства, в значительной степени поступают из-за рубежа. «Этот компонент с учетом курсовой разницы не покрывается ростом цены», — сообщил президент.

При этом президент сослался на статистические данные, согласно которым наблюдается сокращение отечественных дешевых препаратов на 2,5%. «Это сокращение по наименованиям, а по химической формуле таких сокращений нет», — пояснил Путин.

При этом «если в целом жизненно важные лекарственные препараты (цены) выросли на 8,8%, дешевые выросли на 16%», добавил президент.

В таких условиях «у правительства два возможных пути решения вопроса: это либо субсидировать промышленность, но понять, есть ли в бюджете на это средства соответствующие, либо в какой-то степени отпустить ту цену», — сказал Путин, отметив, что, возможно, в обозначенный срок правительству удастся найти и какие-то другие способы решения этого вопроса.

Отметим, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 2724-р утвержден минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, наличие которых в соответствии с п. 6 ст. 55 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ аптечные организации обязаны обеспечивать в рамках соблюдения лицензионных требований и условий.

В декабре 2015 года был утвержден актуализированный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2016 год, который расширен с 608 международных непатентованных наименований (МНН) лекарственных препаратов до 646, что с учетом конкретных лекарственных форм, дозировок и фасовок составляет более 23,5 тыс. ассортиментных позиций. Перечень был сформирован впервые в соответствии с новым порядком, обеспечивающим максимальную открытость и вовлеченность экспертного сообщества в создание этого важного документа.