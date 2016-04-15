Иваново, 15 апреля, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Ивановская область и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 14 апреля подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Ивановской области

Подписи под документом поставили генеральный директор агентства Андрей Никитин и губернатор Ивановской области Павел Коньков.

По информации пресс-службы, на территории региона успешно реализуется ряд инициатив агентства. Так, внедрены положения стандарта работы исполнительных органов госвласти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, Ивановская область активно включилась в движение WorldSkills Russia: в марте 2016 года впервые прошел региональный чемпионат «Молодые профессионалы», ведется работа по созданию первого в регионе детского технопарка.

Как уточнили в ведомстве, опыт плодотворного взаимодействия регионального правительства и Агентства стратегических инициатив уже имеется, и теперь оно выходит на качественно новый уровень. «Соглашение позволит открыть для региона новые возможности в сфере повышения инвестиционной привлекательности, успешно использовать лучшие практики», — прокомментировал подписание соглашения Павел Коньков. По его словам, на фоне негативных макроэкономических тенденций особую актуальность приобретает работа по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики региона, созданию новых предприятий и рабочих мест, формированию благоприятных условий для ведения бизнеса.