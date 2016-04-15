Киев, 15 апреля, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, назначенный на этот пост Верховной радой накануне, начал свою карьеру с 14 лет слесарем, сообщает украинское издание «Фокус».

https://focus.ua Инфографика

Работать Гройсман начал на предприятии «Школьник». По данным журналистов, карьерный рывок молодого человека был стремительным: через два года, в 16 лет он стал коммерческим директором частного малого предприятия «ОКА».

Спустя всего два месяца он получил аналогичную должность, став коммерческим директором на предприятии своего отца.

Напомним, 14 апреля депутаты парламента Украины приняли решение о назначении на пост премьер-министра страны бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана. Согласно Конституции, новоназначенный премьер-министр страны теперь должен внести в парламент предложения по составу своего кабинета министров, который будет утвержден народными депутатами.