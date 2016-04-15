Пекин, 15 апреля, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Китайским СМИ стало известно о планах China Railway Corporation реализовать 45 масштабных проектов по строительству железных дорог в 2016 г.

china-railway.com.cn Китайские железные дороги

Новые железнодорожные линии соединят Гуйян и Наньнин, Чжунвэй и Ланьчжоу, а также ряд других крупных городов Китая. Общая протяженность новых железнодорожных веток составит 3,2 тыс. км, пишет «Жэньминь жибао».

Из 3,2 тыс. км нового дорог более 1,3 тыс. км будет представлено высокоскоростным железнодорожным полотном. В этом году власти КНР потратят на развитие сети железных дорог не менее 850 млрд юаней.

В 2015 г. на строительство новых линий и модернизацию старых было потрачено 823,8 млрд юаней. За прошедший год было построено более 9,5 тыс. км железных дорог, среди которых 3,3 тыс. км — высокоскоростные линии.

К концу 2015 г. общая протяженность железнодорожной сети Китая составила 121 тыс. км. Длина высокоскоростных магистралей превысила 19 тыс. км, что составляет 60% от протяженности общемировой сети высокоскоростных железных дорог.