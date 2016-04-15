Москва, 15 апреля, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Биржевые курс доллара США и евро снижаются к рублю в ходе торгов 15 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К 10:22 мск доллар подешевел на 3,50 копейки до 66,0750 рубля. Евро опустился на 8,80 копейки до 74,3570 рубля.

К этому времени доллар опускался до 66,0530 рубля, евро — до 74,3190 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля, мировые цены на нефть незначительно корректируются вверх накануне встречи в Дохе крупнейших стран-производителей нефти, свидетельствуют данные торгов. Так, к 8:31 мск цена на нефть марки Brent выросла на 0,09% до $43,89 за баррель. Нефть марки WTI подорожала до $41,57 за баррель (+0,14%).