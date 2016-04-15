Москва, 15 апреля, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Минстрой направил в правительство РФ проект нового федерального закона о рынке ритуальных услуг, согласно которому в России могут возникнуть частные и религиозные кладбища, пишет «Коммерсантъ».

condesign Ангел. Скульптура на кладбище

Согласно доработанному проекту закона «О государственном регулировании похоронного дела в России», в него вошла статья о необходимости лицензирования деятельности по оказанию ритуальных услуг, что допускает создание частных кладбищ, сказал замминистра строительства Андрей Чибис.

По его словам, в министерстве также проработали механизм уведомительного порядка для желающих работать в сфере ритуальных услуг, однако решено было остановиться на лицензировании. Кроме того, из законопроекта исключена глава об использовании земли для повторных захоронений.

Требования для получения лицензии будут прописаны в постановлении правительства РФ, если оно поддержит лицензирование на рынке ритуальных услуг, уточнил Чибис. С помощью лицензирования, пишет издание, власти хотят избавиться от «серых агентов», которые покупают информацию о смертях в медучреждениях и правоохранительных органах и продают ритуальные услуги дороже в несколько раз, чем госструктуры, такие как московское ГБУ «Ритуал».

Росстат оценивает рынок ритуальных услуг в Москве в 10 млрд рублей. В столице 136 кладбищ общей площадью 1,85 тыс. га (с учетом Новой Москвы). В Подмосковье 1,6 тыс. кладбищ занимают площадь в 4,256 тыс. га. Минстрой уточняет, что примерно треть действующих кладбищ в регионе переполнены.