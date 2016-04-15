Таллин, 15 апреля, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Эстония приветствовала формирование в Верховной раде Украины нового правительства и выразила убежденность, что курс на евроинтеграцию останется прежним. Об этом ИА REGNUM сегодня, 15 апреля, сообщили в министерстве иностранных дел Эстонии со ссылкой на главу ведомства Марину Кальюранд. В пресс-сообщении приводятся слова ее заявления: «Я считаю важным, чтобы новое правительство Украины было стабильным и продолжило выполнение политических и экономических реформ, согласованных с Международным валютным фондом и Евросоюзом». Стабильное развитие государства крайне необходимо для того, чтобы гарантировать безопасность Украины и благосостояние ее народа, а также защитить суверенитет и территориальную целостность Украины, считает глава МИД Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Эстония рассчитывает на не менее плодотворное сотрудничество с правительством Владимира Гройсмана, как и с прежним правительством Яценюка, и гарантирует, что продолжит оказывать Украине политическую поддержку. «Я надеюсь, что новое правительство уверенно продолжит реформировать государство и останется на избранном пути европейской интеграции», — добавила Кальюранд.

При этом эстонский министр охарактеризовала как «успешную» деятельность прежнего премьер-министра Арсения Яценюка и высоко оценила его главные, по мнению Кальюранд, достижения «в условиях российской агрессии»: «Яценюк действовал в качестве премьер-министра в исключительно сложный период, когда Украина добилась важных успехов в секторе энергетики, по реформам в области полиции и по стабилизации экономики в условиях российской агрессии», — сказала Кальюранд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, депутаты парламента Украины 14 апреля приняли решение о назначении на пост премьер-министра страны бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана. Данное решение поддержали 257 народных депутатов из 390, зарегистрированных в сессионном зале.