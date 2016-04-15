Москва, 15 апреля, 2016, 10:18 — ИА Регнум. В выходные (16−17 апреля) в Москве ожидается дождь, ветер 5−10 м/с, ночью столбик термометра опустится до — 1 градуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

Дождливо и прохладно

«Влияние на погоду будут оказывать циклоны — она будет по-апрельски неустойчивой, временами с дождями, температура будет колебаться в интервале, немного превышающем норму», — сообщил представитель Гидрометцентра РФ.

Так, в субботу в дневное время температура будет от +9 до +11 градусов, местами умеренный дождь. Ночью — от +3 до +5. В ведомстве отметили, что в ночь с субботы на воскресенье похолодает до — 1 градуса, а днем ожидается от +10 до +15 градусов. Временами будет идти дождь.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москву после потепления до +20 градусов пришло небольшое похолодание. Синоптики обещают дожди и облачность.