Киев, 15 апреля, 2016, 09:53 — ИА Регнум. На Украине после нескольких месяцев серьезного политического кризиса все же смогли сформировать новое правительство. «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» заявили о создании коалиции «на двоих» и выдвинули Владимира Гройсмана в качестве премьер-министра. 14 апреля все получилось: за 257 голосов при 226 необходимых.

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«Батькивщина», «Самопомощь» и Радикальная партия — бывшие члены коалиции — не голосовали. У «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» на двоих набралось лишь 206 голосов. Это дало повод говорить о том, что у новой коалиции на самом деле нет 226 голосов, поэтому неясны и перспективы правительства.

«Я для всей страны объявлю эти результаты голосования. Фракция «БПП» — 131, «НФ» — 75. Итого на двоих — 206 депутатов. Это и есть настоящая коалиция. Все остальные, кто голосовал — это (депутатские группы) «Воля народа», «Возрождение», это бывшие члены Партии регионов, которые сегодня сформированы в олигархические группы. Поэтому, я утверждаю, что премьер-министр Гройсман избран в результате сговора с олигархами, с остатками Партии регионов, в парламенте коалиции демократической европейской нет. На самом деле в коалиции сегодня 206 депутатов. Конституция предусматривает 226, поэтому мы сегодня с вами (стали) свидетелями узурпации власти, когда присваивают себе власть коалиция, которой нет», — заявил с парламентской трибуны народный депутат и глава Радикальной партии Олег Ляшко.

В «Блоке Петра Порошенко» невозмутимо парируют — голосов хватает, в коалиции вообще есть 240 депутатов (в «БПП» и «НФ» — 227), а внекоалиционным депутатам никто не мешает голосовать в поддержку большинства.

«Известно, что голосуют не все депутаты. 4 депутата, например, находятся во Львове, потому что президент сегодня посетит Львов. Несколько депутатов по служебным командировкам в европейских институциях. Наконец, несколько депутатов больные. Поэтому коалиция существует», — сказал глава БПП Юрий Луценко.

Стоит отметить, что о создании новой коалиции с парламентской трибуны не объявляли. «БПП» и «НФ» решили, не мудрствуя лукаво, реанимировать умершую старую коалицию. Тем более что там остались несколько депутатов, вышедших из своих старых фракций, но формально входящих в большинство.

Однако эксперты уверены, что коалиция крайне хрупкая. Казус случился почти сразу — трижды не могли принять программу нового правительства. Таким образом, сейчас «золотую акцию» в парламенте получил Игорь Коломойский — именно ему подконтрольна группа «Возрождение».

«Понятно, кто будет подпоркой. Будет подпоркой группа «Воля народа», которая скоро будет переименована в депутатскую группу «Наш Край». Товарищ Литвин уже согласовал с Банковой свой заход в этот политический проект. Будет подпоркой и группа «Возрождение» — посипаки Коломойского и Веревского», — комментирует украинский политолог Михаил Павлив.

В то же время в самом «Блоке Петра Порошенко» наметилась внутрипартийная оппозиция. За назначение Гройсмана не голосовали 7 депутатов из группы «еврооптимистов» — среди них Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук. Их относят к орбите российско-украинского олигарха Константина Григоришина.

Собственно сам Сергей Лещенко заверил журналистов — коалиция будет существовать в режиме ежедневных торгов.

«Это основание коалиции очень слабое, очень шаткое, они вынуждены торговаться с «Волей народа» и «Возрождением» — а это означает, что коррупция априори придет в это правительство. У них главная претензия — программа действий не была утверждена на Кабмине, а Кабмин не состоялся, и это нарушение закона … Происходят обычные торги. И поэтому сейчас для них золотое время. Если у премьера нет голосов, он идет их где-то занимать. И надо за это что-то отдать. Вот он и будет сейчас занимать, или этот вопрос просто снимут», — сказал Лещенко

А в рядах оппозиции прибыло. К «Оппозиционному блоку» добавились экс-члены коалиции «Самопомощь», Радикальная партия и «Батькивщина».

«Это действо (избрание нового правительства) называется окончательным закреплением олигархического переворота, который произошел после второй Революции достоинства. Это по сути полная институционализация олигархии как системы управления страной», — сказала глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Теперь, по ее мнению, во всем, что дальше будет происходить в стране, виновным окажется президент Украины Петр Порошенко. Ведь именно его ближайший соратник стал новым премьером.

Более того, фракция «Батькивщина» уже готовит представление в Конституционный суд относительно процедуры назначении правительства и голосования за программу правительства.

А глава Радикальной партии Олег Ляшко обратил внимание на то, что назначение правительства состоялось неконституционным способом.

«На кого будет работать это правительство — вопрос риторический. Понятно, что это правительство будет обслуживать интересы олигархов, интересы коррупции. А самое главное: сегодня происходят события, которые прямой дорогой ведут к узурпации власти президентом. В парламенте отсутствует конституционная коалиция, отсутствует легитимное правительство, мы видим неконституционный захват власти, поэтому кризис только усугубляется. Поэтому вероятность перевыборов весьма высока», — сказал Ляшко.

Но их понять можно — Ляшко и Тимошенко остались за бортом финальной стадии торгов по правительству.

В отличие от «Народного фронта» Арсения Яценюка. Кресло нового спикера досталось именно их представителю Андрею Парубию — бывшему коменданту Майдана, экс-главе СНБО в стране, одному из главных публичных русофобов Украины. Парубия также некоторые журналисты считали причастным к организации беспорядков 2 мая в Одессе в 2014 году — он вручал бронежилет накануне трагедии одному из лидеров промайдановских бойцов.

Парубий пообещал ускорить реформу парламента. А новый премьер Владимир Гройсман заверил, что продолжит реформу, связанную с тарифами на газ для населения. Именно этот шаг бывшего главы правительства больнее всего ударил по его рейтингам. Поэтому рейтинги Гройсмана тоже вряд ли продержатся на высоком уровне. Во-первых, его ораторские таланты послабее, чем у Яценюка. Во-вторых, ему все так же придется идти на непопулярные меры ради сотрудничества с МВФ — повышать тарифы, сокращать соцрасходы. В-третьих, Арсений Яценюк не упустит случая покритиковать своего сменщика, даже пока его сила находится в коалиции. Ну и в-четвертых, как показывает практика украинской политики, Яценюк имеет неплохие шансы на политическую реинкарнацию через некоторое время. Лучший тому пример нынешний вице-премьер Степан Кубив. Именно при нем как главе НБУ в 2014 году вдвое рухнула гривна. А теперь весь негатив в стране ляжет на Порошенко и Гройсмана. А работать в оппозиции Яценюк умеет.

Поэтому новому Кабмину Украины пророчат весьма недолгую жизнь.

«Я считаю, что это мертворожденный ребенок. Причем это мертворожденный ребенок, потому что есть хорошие лозунги, мы приняли программу деятельности, действительно аграрный сектор списан прямо из программы «Батькивщины», только, к сожалению, как это будет имплементироваться, мы, пока, вообще не видим», — сказал депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев.

Поэтому, утверждает политик, коалиция может просуществовать еще некоторое время, но осенью или весной досрочные парламентские выборы будут неизбежны.

Даже сейчас Кабмин не смогли сформировать без нарушения процедуры и регламента. Об этом в комментарии ИА REGNUM заявил политический эксперт Сергей Быков.

«Коалиция из двух фракций — является следованием правилу «минимально выигрышной коалиции», выведенному Уильямом Райкером в труде «The Theory of Political Coalitions», и поможет визуально стабилизировать госуправление, а также обеспечить наименьшее количество противоречий, что не убережет коалицию от развала и распрей.

Коалиция депутатских фракций БПП и «Народный фронт» внесли в повестку дня, но не смогли проголосовать в полном составе за назначение нового премьер-министра Украины. Вместо 226 голосов, члены коалиции отдали лишь 206 голосов, что прямо говорит о том, что коалиции как таковой нет, и уже в течении одного-двух месяцев коалиция разругается. А это — прямой путь на перевыборы.

Также следует отметить, что была нарушена процедура при назначении членов нового Кабинета министров Украины. Так, согласно п.9 ст.8 Закона Украины «О Кабинете министров Украины», после принятия постановления Верховной рады Украины новоназначенный премьер-министр Украины приобретает полномочия проводить все необходимые консультации по формированию состава Кабинета министров Украины и вносить соответствующие представления. Соответственно, субъектом представления постановления о назначении нового состава Кабмина является премьер-министр Украины, а не депутат. Что мы увидели на практике? На практике, проект постановления о формировании состава Кабинета министров Украины № 4424 был внесен не премьером (как предусматривает закон), а народным депутатом Владимиром Гройсманом. Хочу заметить, демократия — это, во-первых, процедура.

Касательно личного состава Кабмина — мне удивительно видеть в новом правительстве Евгения Нищука, который показал свою неэффективность на посту министра культуры, а также наличие Павла Климкина на посту министра иностранных дел. Павел Климкин часто позорит Украину на международной арене, выступая (в отличие от тех же африканских стран и стран третьего мира) не на государственном украинском языке, а публично выступая по-английски. Это недопустимо для руководителя внешнеполитического ведомства», — сказал Быков.