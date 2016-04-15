Вашингтон, 15 апреля, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Знаменитый голливудский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что его фильм «Аватар» будет продолжен еще четырьмя кинолентами, сообщает CNN.

Цитата из к/ф «Аватар». реж Джеймс Кэмерон. 2009. США Новый мир

Такое заявление Джеймс Кэмерон сделал в ходе презентации одного из проектов телекомпании «Фокс», прошедшей в Лас-Вегасе 14 апреля.

Кэмерон заявил, что снимет четыре продолжения «Аватара» вместо запланированных трёх. Режиссер считает, что придуманная им история не поместится в три фильма.

«Аватар-2» выйдет на экраны к Рождеству 2018 года, а следующие ленты в 2020, 2022 и 2023 годах.

Кроме того, Джеймс Кэмерон заявил, что намерен создать «величайшее шоу на Земле».

Напомним, что фильм «Аватар», выпущенный в прокат в 2009 году, стал самым кассовым кинематографическим проектом в истории киноиндустрии и заработал в мировом прокате 2,8 миллиарда долларов.