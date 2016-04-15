Ярославль, 15 апреля, 2016, 09:46 — ИА Регнум. В Ярославле в рамках реализации проекта «Обустроим область к юбилею!» в 2016 году благоустроят 6 парков и скверов. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии города.

В частности, комплексное обновление ждет парк «221 работнику фабрики «Красный Перевал», не вернувшемуся с войны» в Норском, сквер на ул. Елены Колесовой, «Сад школьника» на Ленинградском проспекте, парк ДК «Энергетик» на ул. Клубная, парк у госпиталя Ветеранов войны и парк «Рабочий сад» на ул. Красноперекопская.

Кроме того, мэрия планирует провести комплексный ремонт 38 дворовых территорий, восстановление асфальтобетонного покрытия 35 внутриквартальных проездов, выполнить карточно-ямочный ремонт и обустроить парковки на 250 тыс. кв.м. На эти цели из областного бюджета выделено 237,475 млн. руб. (95%), из городского — 12,499 млн. руб. (5%). Еще 213,7 млн будет направлено на обустройство дворовых территорий: ремонт пешеходных дорожек, элементов уличного освещения, контейнерных площадок, бортовых камней, пандусов, лестниц, а также на приобретение и установку спортивного и игрового оборудования, ограждений и на озеленение.

Ожидается в областном центре и ремонт дорожного полотна. На эти цели региональный бюджет выделил 136, 260 млн руб., софинансирование городского бюджета — 34,065 млн руб. Перечень работ предусматривает капитальный ремонт улицы Дачная (от Октябрьского моста через реку Волга до проспекта Авиаторов), ремонт проспекта Ленина, ул. Стачек, ул. 50 лет ВЛКСМ, Урицкого.

«Мероприятия планировались и отбирались с учетом мнения жителей города Ярославля, выраженного посредством голосования на собраниях жителей. Результаты голосования заносятся в протокол собрания жителей», — отмечается в официальном сообщении мэрии города Ярославля.