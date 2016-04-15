Красногорск, 15 апреля, 2016, 09:44 — ИА Регнум. В Московской области зафиксированы первые случаи укусов клещей. Так, по данным на 14 апреля жителей и гостей Подмосковья кусали уже около 40 раз, в том числе пострадали 14 детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным областного управления Роспотребнадзора, на 14 апреля 2016 года лечебно-профилактические организации региона зарегистрировали уже 38 случаев присасывания клещей, в том числе к детям. Тем не менее за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано больше — 45 случаев укусов.

С началом сезона клещей жители области начали процедуру вакцинации. Против клещевого энцефалита уже вакцинировано 841 человек.

Отметим, что в 2015 году медики зафиксировали более 21 тысячи случаев укусов клещей в Подмосковье, Более 4,6 тысяч раз насекомые присасывались к детям.

Среди наиболее вероятных мест нападения клещей остаются лесные массивы, дачные участки, лесопарковые зоны и территории прибрежных зон и водоемов.