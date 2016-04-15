Оренбург, 15 апреля, 2016, 09:40 — ИА Регнум. «Президент России, отвечая на вопрос о целесообразности закрытия малокомплектных школ в ряде регионов страны, ФАПов, очень верно расставил акценты социальной политики государства. Она должна выстраиваться с учетом специфики страны, плотности населения в различных субъектах Федерации, транспортной доступности для получения образовательных и медицинских услуг. Ведь социальная политика — это политика, адресованная обществу, направленная на человека», — отметил председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев, комментируя прямую линию с Владимиром Путиным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре регионального парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам спикера, государство должно непрерывно работать над повышением качества жизни своих граждан. Образовательные, медицинские стандарты должны отвечать современным условиям. И, главное, быть доступными для людей.

Он также обратил внимание на верный курс, когда сегодня вместо устаревших, обветшалых фельдшерско-акушерских пунктов в селах и деревнях строятся амбулатории и создаются территориальные центры, в которых спектр медицинских услуг достаточно широк: «Это хорошо, это правильно. Рожать уже при помощи повивальной бабки не придется».

Вместе с тем Грачев сделал акцент на том, что оптимизация работы социальных учреждений должна улучшать качество жизни, а не быть просто самоцелью. И на 100% прав президент, говоря о том, что нельзя везти роженицу рожать за 100 километров. Поэтому, с учетом удаленности населенных пунктов, регулярности транспортного сообщения, состояния дорог необходимо принимать решения о сохранении малокомплектных школ, медучреждений, даже если они не «вписываются» в принятую модель оптимизации и дают избыточную нагрузку на бюджет.

«Нельзя, выбирая в целом правильное направление, «забывать про овраги». Нужен комплексный подход к решению проблемы всей социальной системы страны, с учетом особенностей каждой конкретной территории», — резюмировал Сергей Грачев.

Напомним, что 14 апреля состоялась прямая линия с Владимиром Путиным. Длительность программы составила более 3,5 часов. Глава государства ответил на 80 вопросов.

В частности, вопрос из села Галкинское свердловской области касался социального развития России: «У нас есть стратегия 2020, в 2016 году, видимо, согласно этой стратегии в селах Российской федерации закроется 426 школ, 300 с лишним больниц и 215 детских садов. Может мы все-таки перестанем писать такие программы, потому что мы читаем поручение президента от 6 мая 2014 года, Вы знаете, тут ни слова нет про закрытие школ, деревень и больниц…»

Владимир Путин подчеркнул, что какая-то оптимизация социальных учреждений нужна, но с учетом особенностей страны: «И бездумное сокращение сети недопустимо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным минздрава Оренбуржья, на территории региона 273 малочисленных сельских населенных пункта, где проживает от 15 до 80 человек, и ФАПов в них нет. Население этих сел составляет более 30 тысяч человек. Для охвата регулярным медицинским наблюдением таких территорий с 2014 года действуют мобильные ФАПы. Бригады выезжают два раза в неделю на автомобиле, обеспеченном оборудованием для экспресс-диагностики и медикаментами.

В марте 2015 года в Оренбурге прошел круглый стол, где обсуждались проблемы финансового обеспечения образовательного процесса в муниципальных малокомплектных образовательных организациях сельских территорий. Участники отметили, что в Оренбуржье функционируют 928 общеобразовательных школ, 355 из которых являются малокомплектными. В 2013 учебном году количество муниципальных образовательных организаций сократилось на 40, а в 2014 учебном году ликвидировано 16 образовательных организаций, в том числе — семь сельских малокомплектных школ. Главная проблема состоит в недостатке финансирования таких школ в необходимом объеме.