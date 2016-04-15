Москва, 15 апреля, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Нефть марки Brent уже перешла в режим «Доха» и, скорее всего, предпочтет не показывать резких колебаний вплоть до следующей недели, когда рынки начнут активно переваривать результаты встречи формата ОПЕК+, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Тем временем поступающие новости все так же носят противоречивый характер. К примеру, стало известно, что отгрузки иранской нефти в первой половине месяца выросли до 2,06 млн баррелей в день против 1,45 млн в марте. В то же время Международное Энергетическое Агентство (МЭА) сообщило о вероятном снижении избытка предложения до 200 тыс. баррелей в день от 1,5 млн ранее», — пояснила Афанасьева.

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Таким образом, негативные новости нейтрализуют позитивные, поэтому лишь новые драйверы могут сдвинуть Brent с места. К примеру, масштабная фиксация прибыли в преддверии непредсказуемого исхода. Это вполне может опустить нефть до 42,00 долл./барр. в считаные часы.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 апреля, мировые цены на нефть незначительно корректируются вверх накануне встречи в Дохе крупнейших стран — производителей нефти, свидетельствуют данные торгов. Так, к 8:31 мск цена на нефть марки Brent выросла на 0,09% до $43,89 за баррель. Нефть марки WTI подорожала до $41,57 за баррель (+0,14%).