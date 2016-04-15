Степанакерт, 15 апреля, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В ночь на 15 апреля оперативная ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил оставалась прежней, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства обороны Карабаха.

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Уточняется, что противник более 60 раз нарушил устные договоренности о прекращении огня, ведя обстрел по всей протяженности передовой из стрелкового, снайперского оружия и минометов.

«Наиболее неспокойной ситуация была на северном (Гюлистан), северо-восточном (Талиш-Мартакерт), восточном (Мартуни) и южном (Гадрут) направлениях линии соприкосновения, где азербайджанская сторона, помимо стрелкового оружия, применила 82-мм минометы (3 снаряда), 60-мм минометы (12 снарядов) и гранатометы АГС-17 (16 снарядов)», — говорится в сообщении.

В нём также отмечается, что нарушения со стороны противника как этой ночью, так и в течение последних двух дней постепенно получают характер инцидентов, в результате которых бывают также и жертвы.

«Подтверждением тому является смертельное ранение военнослужащего Армии обороны Манвела Григоряна, произошедшее 14 апреля около 23:20», — подчеркивает пресс-служа Армии обороны Карабаха.

Ранее оборонное ведомство Карабаха сообщило, что 14 апреля на опорном пункте одной из воинских частей Армии обороны НКР (Талиш) от выстрела противника получил смертельное ранение военнослужащий Хаджоян Гамлет Айвазович, 1970 г. рождения.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня. «ВС Армении за минувшие сутки с применением 60-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск 110 раз», — сообщила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Уточняется, что ВС Азербайджана нанесли по армянским позициям 118 огневых ударов. 14 апреля Азербайджан также сообщил о гибели младшего сержанта Рустама Орудж оглу Ахмедова.