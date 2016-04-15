Ялта, Крым, 15 апреля, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Банк «Россия» не получает прибыль от своей деятельности в Крыму, неся многомиллионные организационные затраты, поскольку последние два года выполнял задачу по построению кредитно-денежной системы в регионе. Об этом управляющий симферопольского филиала банка «Россия» Александр Горлачев заявил корреспонденту ИА REGNUM в кулуарах Ялтинского экономического форума.

ЕршовКВН Севастополь. Банк

«Доходы, которые мог бы получить банк «Россия» в КФО — не получает сознательно, потому что что банку была поставлена задача — построение денежно-кредитной РФ системы, — сказал Горлачев. — Наш банк вложил очень большие средства в инфраструктуру: мы совершили чистые сделки по приобретению активов в виде зданий и помещений, привезли сюда дорогостоящее оборудование и самые современные технологии. Еще одни серьезные затраты — на обучение 350 наших сотрудников, которые ранее работали в украинских банках».

По его оценке, сумма вложений банка в Крыму «порядка нескольких десятков миллионов долларов», при этом он полагает, что «некорректно было бы формулировать, что филиал получает какую-то прибыль в регионе», так как в целом доходность банка складывается из прибыли всех филиалов в стране.

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С тезисом о низкой доходности банков в регионе согласна и управляющая отделением по РК Банка России Ирина Яблучанская, при этом добавив, что «ситуация меняется», так как у банков появилась возможность наращивать выдачу коммерческих кредитов.

«Как же они будут получать доход, если они привлекли 90 млрд активов и 26 млрд разместили в кредитах. Им не с чего получать, поэтому они размещают в межбанковских кредитах и кредитах за пределами региона, а это тоже не прибыль, — говорит Яблучанская. — Но ситуация начинает выравниваться: если в прошлом году они разместили 4 млрд рублей, то сейчас 26 млрд. Банки работают на экономику региона: идет работа по федеральным целевым программам, проектное кредитование — это особенность Крыма — такого нет в других субъектах РФ».

По ее информации, вся банковская система России заработала в первом квартале 192 млрд чистой прибыли, в Крыму же в прошлом году коммерческие банки сработали с прибылью, а в первом квартале нынешнего года — с убытком из-за разницы в суммах организационных затрат.