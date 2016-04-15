Нижний Тагил, Свердловская область, 15 апреля, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Новейшие российские танки Т-14 «Армата» проходят последний этап испытаний перед принятием на вооружение. В войсках в настоящее время находится 20 танков. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Уралвагонзавода» Алексей Жарич в интервью газете «Известия».

arms-expo.ru Т-14 Армата

Жарич пояснил, что в настоящее время Т-14 проходят войсковые испытания по графику. «Серийные поставки могут начаться в любой момент, как только этого захочет заказчик», — сказал он.

По словам Жарича, производитель, выполняющий заказ Министерства обороны, в настоящее время занят заключением долгосрочных контрактов на 2016−2017 годы. Планируется поставить Минобороне более 40 типов бронетанковой техники: от танка Т-72Б3 до модернизированной БМП-2. Также военное ведомство намерено закупить бронетранспортёры БТР-82АМ, модернизированную самоходку «Мста 2С19М1», двухзвенные тягачи и другую технику. Всего в этом году Минобороне будет поставлено от «Уралвагонзавода» более 1400 единиц техники.

Ситуацию прокомментировал военный эксперт Алексей Рамм. «Т-14 второй год остается главным хитом парада 9 Мая», — сказал он.

По его словам, танк является предметом обсуждения военных экспертов уже целый год. Испытания Т-14 производятся на базе Научно-исследовательского испытательного центра бронетанковой техники в городе Кубинке (Московская область). Танки также перевозятся и в другие регионы России, чтобы испытать их в отличных от московских климатических условиях.

«В этом процессе принимают участие смешанные экипажи из военнослужащих и представителей промышленности», — пояснил Рамм.