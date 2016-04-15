Ярославль, 15 апреля, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Отделение Пенсионного фонда России по Ярославской области планирует расторгнуть договор с рыбинским филиалом банка «БФГ-кредит». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ПФР. Это связано с приостановкой выплаты пенсий филиалом банка с 12 апреля.

«Между Отделением Пенсионного фонда по Ярославской области и банком КБ «БФГ-Кредит» заключён договор о доставке пенсии и иных социальных выплат. В соответствии с данным договором 12 апреля перечислены денежные средства на выплату пенсий и иных социальных выплат в филиал «Рыбинский» КБ «БФГ-Кредит» 2939 получателям г. Рыбинска и Рыбинского района. Денежные средства зачислены на счета получателей, но выплата в офисах банка приостановлена.

Отделение Пенсионного фонда, в связи с многочисленными поступающими обращениями граждан, 12 апреля обратилось к временному управляющему филиала «Рыбинский» КБ «БФГ-Кредит» Соколову Сергею Николаевичу с просьбой срочно организовать выплату пенсий в офисах банка и разместить информацию о работе офисов банка, но конкретного ответа не получили», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении ПФР по Ярославской области.

После приостановки выплаты пенсий в ПФР обратилось более 300 человек, пожелавших сменить организацию, через которую они получают пенсии. В Фонде призывают в ближайшее время сделать то же самое всех остальных клиентов банка. Им необходимо обратиться в местное управление фонда, либо в многофункциональный центр, либо сделать это в личном кабинете.

В настоящее время ведутся переговоры о возобновлении выплат «зависших» в банке пенсий.