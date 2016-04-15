Москва, 15 апреля, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Рубль перестал обновлять многомесячные максимумы и чуть ослаб выше 65,80 против доллара США. По мнению, старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, какими бы энергичными не были комментарии президента Владимира Путина во время традиционной «Прямой линии», это не смогло конкурировать с ролью динамики нефти в жизни российской валюты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«Так как Brent находится в напряжении в связи с предстоящей встречей нефтедобытчиков в столице Катара, потенциала роста ни у нефти, ни у рубля 15 апреля нет. Самым лучшим исходом будет просто поддержание текущих уровней. Свою роль может сыграть обыкновенная фиксация прибыли. По паре USD/RUB не исключено движение выше 66,00 с целью на 66,70», — считает Афанасьева.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 15 апреля, доллар укрепляется к ряду мировых валют на фоне предстоящей на текущей неделе встречи финансовой G20 в Вашингтоне. Официальные курсы ЦБ РФ на 15 апреля составляют 66,49 руб. за американскую валюту и 74,79 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 73 и 14 копеек соответственно. Цены на нефть остаются волатильными. Баррель Brent стоит $44,14 (-0,1%).