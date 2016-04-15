Москва, 15 апреля, 2016, 09:29 — ИА Регнум. В марте 2016 года в России было продано 122 новых легковых автомобиля в сегменте Luxury, что на 31% меньше, чем в марте 2015 года, сообщает агентство «Автостат».

autotematika.ru Майбах S-класса

Наиболее популярная легковая люксовая модель в России — Mercedes-Benz Maybach S-Class. «Мерседес» данной модели пришел на смену бренду Maybach, сейчас эту модель предпочитают в трех случаях из четырех при выборе авто класса «люкс».

В прошлом месяце 91 житель России приобрел Mercedes-Benz Maybach S-Class, однако в марте 2015 года количество продаж модели было выше на 35%.

Второе место по популярности занимает Bentley, его приобрели в 11% случаев. Продажи составили 14 единиц, что меньше, чем в марте 2015 года, на 7%.

На третьем месте — Rolls-Royce, его предпочли 9 жителей России. Продажи бренда снизились на 31%, доля составила 7%.

Кроме того, в марте этого года было продано 4 новых Maserati, 2 Ferrari и 2 Lamborghini.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков объясняет падение рынка в марте этого года тем, что как раз на март предыдущего года пришелся пик продаж люксовой категории автомобилей, тогда их было реализовано 176 единиц.

В целом же по итогам 1 квартала 2016 года рынок люксовых авто в России демонстрирует рост — за этот период было продано 304 машины, что на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.