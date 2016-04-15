Прага, 15 апреля, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Политики страны решили положить конец долгому спору о том, какое краткое название должна носить часть бывшей Чехословакии, выбрав «Чехию» в качестве подходящего, сообщает The Washington Post.

LisaLiza Чехия

Глава МИД страны Любомир Заоралек заявил, что поддерживает такой шаг, подчеркнув, что иностранцы иногда путаются в названии его страны. После того как решение будет принято законодательно, «Чехия» станет официальным сокращенным названием Чешской Республики.

«Неправильно, когда у страны нет четко определенных символов или когда у неё нет четкого названия», — заявил Заоралек.

Частично проблема лежит в том, что эта страна не определила себе краткого названия при выходе из Чехословакии в 1993 году. Другая часть бывшего государства — Словацкая Республика более известна благодаря своему сокращенному названию — Словакия. То же самое можно сказать и о таких странах, как Российская Федерация, Федеративная Республика Германия и так далее.

Тем не менее, найти новое название для бывшей части Чехословакии оказалось делом сложным. В самой Чешской республике используется название «Česco», однако это название еще не полностью прижилось в стране. И нравится оно далеко не всем. Так, бывший президент Чешской республики Вацлав Гавел однажды, как передает издание the Economist, заявил, что этого слово вызвает «у него неприятную дрожь».

В 1993 году названия «Czechia» (Чехия) было официально предложено в качестве сокращенного названия для страны на английском языке, однако оно так и не получило поддержки. В последние годы, тем не менее, кампания за окончательное закрепление названия «Czechia» в качестве краткого названия страны получило развитие, когда его использование поддержал президент Милош Земан.

«Я использую слово «Чехия», потому что оно звучит лучше, оно также более короткое, чем холодное название «Чешская Республика», — заявил Земан на встрече с бывшим президентом Израиля Шимоном Пересом.

По мнению сторонников смены, безынтересное название «Чешская Республика» не дает нации развиваться, а «прозрачность и относительная простота короткого названия страны поспособствует международному признанию страны». Следующим шагом будет оповестить базу данных географических названий ООН, в которую добавят топоним «Чехия» в список официальных полных и сокращенных названий стран.

Не все, однако, довольны таким развитием событий. Министр регионального развития Карла Слехтова, в частности, написала в своем микроблоге Twitter 14 апреля, что смена имени будет означать выброшенные на ветер деньги, а также подчеркнула, что новое имя звучит очень похоже на «Чечню». И у чиновницы есть основания опасаться такого сходства, поскольку даже без перемены названия граждане, например, США уже совершали такую ошибку.

Недоразумение произошло, в частности, после взрыва в Бостоне, когда выходцы из Чечни братья Тамерлан и Джохар Царнаевы совершили теракт на Бостонском марафоне 15 апреля. Тогда в американском сегменте интернета социальные сети Twitter и Facebook захлестнула волна негодующих американцев, обвиняющих Чехию в причастности к взрывам во время Бостонского марафона.

Авторы сообщений призывали, в том числе, бомбить бывшую страну-члена Варшавского договора. Из-за некомпетентности в вопросах географии некоторых граждан США пришлось вмешаться чешским дипломатам, которые разъяснили разницу между кавказской республикой, входящей в состав РФ, и страной в Центральной Европе.