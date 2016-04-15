Ялта, Крым, 15 апреля, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Крымские порты справятся с грузопотоком, необходимым республике. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился участник II Ялтинского международного экономического форума, председатель правления ПАО «Совфрахт"Дмитрий Пурим.

vsevgallery.com Порт Севастополь

«Порты Крыма находятся в готовности перевалить столько груза, сколько будет предложено. Блокада Крыма является сильным сдерживающим фактором для их развития, но строительство в Крыму набирает обороты, и поток грузов растёт. Пока мощность избыточная, но в этом году мы увидим увеличение перевалки в порту Керчи раза в три», — сказал Пурим.

По мнению эксперта, крупным транспортным хабом Крым стать не сможет — расположение полуострова «не на стыке международных морских путей».

«Но транспортная инфраструктура Крыма должна стать такой, чтобы привлекать людей и для отдыха и для бизнеса», — подчеркнул эксперт.

Также председатель правления ПАО «Совфрахт» сообщил, что компания работала в Крыму при Украине и продолжает работать, не боясь санкций. «Наши суда заходят в порты Крыма, и ремонтируются на крымских судоремонтных заводах. Давления мы не испытываем, но бизнеса с Украиной не ведём — даже не по нашей вине, а из-за политической ситуации», — рассказал Дмитрий Пурим.

По мнению эксперта, главный сдерживающий фактор экономического роста в Крыму — неоформленная собственность, которую надо перерегистрировать, поскольку «без этого нет возможности совершать сделки, получать кредиты, размещать производства». Пурим отметил, что «скорее надо закончить эту историю и помочь бизнесу в перерегистрации, а не держать его в очередях на перерегистрацию неделями».