Вашингтон, 15 апреля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Полёт российских бомбардировщиков Су-24 в нейтральных водах Балтийского моря над эсминцем ВВС США «Дональд Кук», который вызвал волну возмущений в Вашингтоне, обсудят на предстоящей встрече госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Керри назвал случившееся безрассудством со стороны российских военных, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри и Сергей Лавров

Керри заявил, что США осуждает действия российских лётчиков, считая их безрассудными и провокационными. «И по правилам взаимодействия российский самолёт могли бы сбить», — сказал он.

Керри подчеркнул, что Вашингтон отнёсся к произошедшему серьёзно и не намерен позволять, чтобы его «запугивали в море». «Мы доводим до сведения русских, насколько это опасно, и надеемся, что это не повторится впредь», — сказал американский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, европейское командование США (EUCOM) 12 апреля сделало заявление, что в течение двух дней российские самолёты Су-24 пролетели в непосредственной близости от эсминца ВМС США «Дональд Кук», который участвовал в натовских учениях в Балтийском море.

«Дональд Кук» планировал участвовать в учениях Atlantic Resolve («Атлантическая решимость»). Когда эсминец вышел в международные воды Балтийского моря, над ним дважды пролетели российские истребители Су-24. В этот момент на борту американского корабля польский вертолёт пытался выполнить тренировочную миссию. Но в результате возникла паника, и американско-польское учение было сорвано.

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13 апреля пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст заявил, что данный инцидент совершенно не соответствует профессиональным нормам военных.

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14 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, чтороссийские самолёты Су-24 совершили облёт американского эсминца «Дональд Кук» с соблюдением всех мер безопасности, при этом маршрут Су-24 проходил на расстоянии около 70 км от российской военно-морской базы.

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