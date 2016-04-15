Вашингтон, 15 апреля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Специалистам американской компании PacketSled удалось путем удаленного доступа вывести из строя гаджеты Apple и их аккумуляторы. Для этого программисты использовали самодельный пункт доступа Wi-Fi, пишет Daily Mail.

tecmundo.com.br Wi-Fi

Патрик Келли (Patrick Kelley) и Мэтт Хэрриган (Matt Harrigan), занимающиеся кибербезопасностью в IT-компании, создали точку доступа Wi-Fi, которая определялась устройствами как известная сеть.

Так как устройства Apple имеют свойство самостоятельно подключаться к беспроводным сетям со знакомыми названиями, программисты смогли удаленно подключиться к гаджетам.

Затем системная дата устройств, не обновленных до iOS версии 9.3, была исправлена на 1 января 1970 года, что привело к выходу их из строя.

Дело в том, что ранее стало известно о способе взлома iPhone путем перемены даты. При выставлении в устройстве даты 1 января 1970 года и последующей перезагрузке, гаджет зависает и более не запускается. Такая проблема существует для всех iPhone, использующих процессоры A7 и новее.

Компания Apple устранила баг в операционной системе iOS 9.3.

Однако Келли и Хэрригану удалось обнаружить способ удаленного взлома устройств. Хакеры отметили, что ранее они не придавали огласке результаты своего эксперимента, чтобы не спровоцировать хакеров на атаки устройств Apple.

Если в случае ручного ввода даты iPhone и iPad просто зависали, то в случае удаленного доступа аккумуляторы устройств нагревались до экстремальных температур и выходили из строя через 20 минут.