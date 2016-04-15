Палермо, Италия, 15 апреля, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Тысячи мигрантов, рискуя своей жизнью и безопасностью, ежедневно направляются по морю на крупнейший средиземноморский остров Сицилия (Италия), пишет Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

«Прибытие на остров мигрантов увеличилось на 90% в течение первых трех месяцев года, — говорится в сообщении. — Только за последние три дня на Сицилию перебрались более 6 тыс. нелегалов».

По данным издания, всего же с начала 2016 года число нелегальных мигрантов составило около 20 тыс.

Отмечается, что большинство мигрантов — мужчины трудоспособного возраста, которые мечтают найти работу в странах ЕС.