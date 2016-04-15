Москва, 15 апреля, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Нефть торгуется без четко выраженной динамики, хотя котировки Brent все же пытаются возобновить рост и возвращаются к отметке 44,23 доллара за баррель, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 15 апреля, мировые цены на нефть демонстрируют слабый рост на фоне значительно сниженного объема торгов на рынке черного золота, что связано с приближающейся встречей 17 апреля в Дохе крупнейших стран — производителей нефти. Так, по состоянию на 08:08 мск нефть марки Brent выросла на 0,09% — до $43,89 за баррель. Цена WTI поднялась на 0,14% — до $41,57 за баррель.