Москва, 15 апреля, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин чётко осознаёт, что именно от благополучия и общественного согласия внутри страны зависит успех позиций России в мире. Однако президента подставляют те чиновники, которые во время прямой линии ждут, что их на этот раз пронесёт. Об этом в эфире передачи «Политика» на Первом канале 14 апреля заявил заместитель председателя Государственной думы Сергей Железняк.

Клавдий Лебедев. К боярину с наветом. 1904

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Владимир Путин провел ежегодное прямое общение с гражданами России, которое длилось более 3,5 часов. Жители страны задавали главе страны абсолютно разные вопросы: это и проблемы ЖКХ, здравоохранения, внешней политики, образования, невыплаты заработной платы и так далее.

По мнению зампредседателя Госдумы РФ, сегодня Путин демонстрирует беспрецедентный уровень открытости и готовности глаза в глаза обсуждать с народом те проблемы, которые есть.

«Основная претензия, в том числе и в тех ответах, которые был вынужден давать за свою страну президент, касалась качества власти на местах. Ведь большинство проблем — это уровень муниципальный, региональный. Нам сейчас говорят: «Возбуждены дела по итогам прямой линии…». Да эти уголовные дела должны были быть возбуждены, когда совершалось это правонарушение, не дожидаясь прямой линии с президентом. Более того, президент, по сути, большую часть времени как раз посвятил ответам на вопросы, касающиеся жизни внутри страны, хотя очень непростая международная обстановка. Почему? Потому что президент чётко понимает, что именно от благополучия и общественного согласия внутри, зависит и успех позиций России в мире», — обозначил Сергей Железняк.

Он подчеркнул, что высокий уровень доверия к Путину является пропуском в мир успешной международной политики.

«Те чиновники на местах, которые пытаются отсидеться или ждут, что их авось пронесёт, они его дискредитируют и подставляют. Считаю, что основная работа и основной разбор полётов должны быть сейчас, после прямой линии, по каждому региону, по каждому муниципалитету», — заключил эксперт.