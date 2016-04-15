Оренбург, 15 апреля, 2016, 08:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту обнаружения крупной партии черепах таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов фауны». Сейчас ведется работа по возвращению черепах в их естественные условия обитания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь Оренбургской таможни Ирина Старостина.

Оренбургская таможня В Оренбуржье изъята крупная контрабандная партия черепах

Она также отметила, что среднеазиатские сухопутные черепахи включены в перечень дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Общая рыночная стоимость выявленной партии земноводных составляет более 8 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля на МАПП «Илек» выявлена крупная контрабанда черепах.

В грузовом автомобиле, согласно документам, из Казахстана в адрес фирмы, зарегистрированной в городе Казани, перевозилась партия пластиковых труб. В ходе осмотра грузовика под трубами обнаружили 16 холщевых мешков и фанерную коробку, в которых перевозились 8253 среднеазиатские сухопутные черепахи. Документы на них отсутствовали.

Отметим, что в 2012 году в Оренбурге была задержана гражданка Узбекистана, которая везла семь сумок, полных черепахами. Более 2 тыс. рептилий должны были попасть в самарские рестораны для приготовления деликатесных блюд.