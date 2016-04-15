Рубль в неопределённости
Москва, 15 апреля, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Российский рубль торгуется без существенных изменений. Пара USD/RUB консолидируется в области 65,50 — 66,50. В целом на данном этапе довольно высока неопределенность, поскольку встреча в Дохе в формате ОПЕК+ на ближайших выходных может не принести желаемого результата, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
15 апреля еще до открытия российского рынка будет опубликован довольно большой блок статистики из Китая. Если вспомнить, с каким оптимизмом рынки отреагировали на данные по торговому балансу Поднебесной, можно ждать, что признаки стабилизации экономики страны (хотя бы сохранение темпов роста ВВП на уровне 6,8% в годовом выражении), спровоцируют новую волну роста фондовых индексов.
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«Также внимание российского рынка будет приковано к данным по промышленному производству в России за март. Если положительная тенденция продолжится, российские активы также могут получить дополнительную поддержку. Однако, для пары USD/RUB этого вряд ли будет достаточно, чтобы пройти поддержку на уровне 65,00», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, за доллар США 14 апреля давали 66,24 руб. (-0,1%). Евро оценивался в 74,63 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на 15 апреля составляют 66,49 руб. за американскую валюту и 74,79 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 73 и 14 копеек соответственно. Цены на нефть остаются волатильными. Баррель Brent стоит $44,14 (-0,1%).