Москва, 15 апреля, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Российский рубль торгуется без существенных изменений. Пара USD/RUB консолидируется в области 65,50 — 66,50. В целом на данном этапе довольно высока неопределенность, поскольку встреча в Дохе в формате ОПЕК+ на ближайших выходных может не принести желаемого результата, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ИА REGNUM Рубль к доллару

15 апреля еще до открытия российского рынка будет опубликован довольно большой блок статистики из Китая. Если вспомнить, с каким оптимизмом рынки отреагировали на данные по торговому балансу Поднебесной, можно ждать, что признаки стабилизации экономики страны (хотя бы сохранение темпов роста ВВП на уровне 6,8% в годовом выражении), спровоцируют новую волну роста фондовых индексов.

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«Также внимание российского рынка будет приковано к данным по промышленному производству в России за март. Если положительная тенденция продолжится, российские активы также могут получить дополнительную поддержку. Однако, для пары USD/RUB этого вряд ли будет достаточно, чтобы пройти поддержку на уровне 65,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, за доллар США 14 апреля давали 66,24 руб. (-0,1%). Евро оценивался в 74,63 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на 15 апреля составляют 66,49 руб. за американскую валюту и 74,79 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 73 и 14 копеек соответственно. Цены на нефть остаются волатильными. Баррель Brent стоит $44,14 (-0,1%).