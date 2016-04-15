Москва, 15 апреля, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть 15 апреля незначительно корректируются вверх накануне встречи в Дохе крупнейших стран-производителей нефти, свидетельствуют данные торгов.

lukoil.ru Нефтяные вышки

К 8:31 мск июньские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,09% до $43,89 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в мае подорожали до $41,57 за баррель (+0,14%).

17 апреля в Дохе (Катар) страны — экспортеры нефти обсудят о заморозку добычи нефти. Если договоренности будут достигнуты, цены на нефть могут довольно быстро достигнуть $50 за баррель или превысить этот показатель, отмечают аналитики Bank of America.