Москва, 15 апреля, 2016, 08:33 — ИА Регнум. В 2016 году сертификаты на материнский капитал могут стать электронными, но при этом бумажные сертификаты также могут быть сохранены. Такие поправки в федеральное законодательство разработало Министерство труда РФ (Минтруд РФ).

istockphoto.com Электронные деньги

Как пишет РСН, проект размещен на сайте правовой информации, где его общественное обсуждение продлится до 6 мая.

Материнский капитал, введенный в РФ в 2007 году, выплачивается семьям при рождении второго и последующих детей. В 2016 году он составляет более 450 000 рублей.