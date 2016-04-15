Москва, 15 апреля, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин стал дирижёром, что возможно лишь национальному лидеру, человеку с большим внутренним резервом. Таким образом в эфире телепрограммы «Политика» на «Первом канале» прокомментировал прошедшую накануне прямую линию лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. По его мнению, такой формат общения — это не только встреча с народом, но и желание «напрячь элиту».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2001 года было организовано 13 программ, в ходе которых Владимир Путин отвечал на вопросы россиян. Если в первый год в адрес президента поступило всего 400 тысяч вопросов, то к 2015 году это число возросло до 3,2 миллиона.

По словам лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, важно, что президент России сменил стиль поведения на прямой линии и стал выступать дирижёром встречи. Такая позиция говорит о его уверенности в ситуации, так как для такого риска необходимо ощущать большой внутренний резерв, позволяющий импровизировать.

«Факт состоит в том, что Путин не государственный чиновник, он — национальный лидер. Это абсолютно нечто другое, выходящее за грань чиновничьей системы, за грань системы как таковой, и, между прочим, за грань политической элиты. С точки зрения классической политической демократии это жанр прямой демократии: народный лидер, пробивая все свои элиты, выходит напрямую в народ. Это огромная жажда политического лидера преодолеть тромбирующий слой политической элиты и пробиться через него к народу», — уверен политолог.

«Я видел, что Путин весь на этом сосредоточен, — продолжает Кургинян. — Он очень напряжённо чувствует эту прямую связь, и видно, что когда эта связь происходит с народом, он реагирует не как представитель элиты, не как барин. В чём роль всего этого? Путин отреагировал на сигналы, какие-то взяты под контроль, но боялась ведь вся элита, каждый представитель элиты находился в напряжении, не дойдёт ли дело до него. Это не только встреча с народом, но и желание напрячь элиту».

Напомним, что состоявшаяся 14 апреля «Прямая линия» с президентом стала 14-й. Владимир Путин 3 часа 40 минут отвечал на вопросы. Часть из них была выбрана заранее, а некоторые президент сам «снимал» с бегущей строки.