Вашингтон, 15 апреля, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Претендент на выдвижение в качестве кандидата на пост главы Белого дома от Демократической партии США Хиллари Клинтон нисколько не сожалеет об интервенции в Ливию и считает, что Вашингтон должен продолжить работу в этом стратегически важном регионе, сообщает Foreign Policy.

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В то время как демократы приписывают хаос Ближнего Востока, в частности появление террористической группировки «Исламское государство», решению администрации Буша-младшего вторгнуться в Ирак, с точки зрения республиканцев, хаос в регионе начался с назначения на пост главы внешнеполитического ведомства Хиллари Клинтон, а именно из-за её решения поддержать вторжение в Ливию. И на фоне выборов республиканцы превратили Ливию в центральный тезис нападок на бывшую первую леди.

Тем не менее Клинтон готова отстаивать свое решение поддержать президента США Барака Обаму в 2011 году. По её мнению, основным уроком Ливии должен стать не отказ от действий на Ближнем Востоке, как того хотят изоляционисты Дональд Трамп и Тед Круз, но более глубокое участие в делах региона.

В этом проявляется ключевое отличие видения Клинтон, которая не считает, что из региона нужно уходить, от подхода действующей администрации, в которой считают Ближний Восток безнадежным регионом.

Напомним, президент США Барак Обама неоднократно упоминал, что вторжение в Ливию было ошибкой, в частности, в интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что основной его ошибкой было отсутствие подготовки к тому, что будет после свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи.