Москва, 15 апреля, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Московский строительный холдинг ЗАО «Группа компаний СУ-155» признан несостоятельным по заявлению Банка Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

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«Признать Закрытое акционерное общество «Группа компаний СУ-155» (ИНН 7 727 636 458, ОГРН 1 077 764 150 903) несостоятельным (банкротом)», — говорится в сообщении.

Признать банкротом компанию суд решил из-за того, что на протяжении более чем трёх месяцев она не смогла удовлетворить обязательства перед кредиторами. Согласно материалам суда, восстановить платёжеспособность ГК СУ-155 не представляется возможным.

Объём недостроев холдинга (27 тысяч дольщиков) составляет 39 млрд рублей.

В России впервые строительная компания проходит процедуру санации, аналогичную банковской. Решение арбитража может быть обжаловано в течение месяца.