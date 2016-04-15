Анадырь, 15 апреля, 2016, 07:52 — ИА Регнум. По факту хищения 58 млн рублей, выделенных для строительства объектов аэропорта Кепервеем на Чукотке, возбуждено уголовное дело, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

shaitanarba.narod.ru Аэропорт Кепервеем. 1988 Архивное фото

Согласно материалам дела, в 2013 году между филиалом «Аэронавигация Северо-Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и ООО «Стройвест» был заключен договор подряда в рамках конкурса. Согласно документу, подрядчик должен был построить комплекс зданий и сооружений контрольно-диспетчерского пункта в аэропорту Кепервеем.

Однако подрядчик не собирался выполнять условия договора, а для того, чтобы получить аванс на выполнение работ, подал в конкурсную комиссию подложную банковскую гарантию. Таким образом фирме удалось получить около 58 млн рублей, что составляет 30% от общей стоимости выполнения работ.

«В результате таких действий были похищены средства федерального государственного унитарного предприятия в указанном размере. Объекты, необходимые для управления воздушным движением и радиотехнического обеспечения полетов в аэропорту не построены», говорится в сообщении.

Нарушение установлено по итогам проверки Магаданской транспортной прокуратуры. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере). Расследование дела продолжается.