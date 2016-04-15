Вашингтон, 15 апреля, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Власти США не признают легитимность парламентских выборов в Сирии, которые прошли 13 апреля. Об этом, как передает RT, заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

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«Тяжело представить, как парламентские выборы в Сирии сейчас могут считаться заслуживающими доверия, честными и свободными, когда режим Асада все еще у власти», — заявил представитель Госдепа.

При этом Кирби добавил, что «людей продолжает атаковать собственное правительство и многие миллионы сирийцев даже не находятся там (в Сирии), не участвуют в этих выборах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в Сирии прошли парламентские выборы. В кампании принимали участие 3,5 тысячи кандидатов, которые претендовали на 250 мест в парламенте страны.

При этом в стране продолжается война с терроризмом и ряд сирийских провинций до сих пор находятся под властью членов незаконных вооруженных формирований.

Голосование проходило в основном в крупных городах, которые контролируют правительственные силы.